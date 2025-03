Saiba mais sobre o trabalho da Receita Federal no Aeroporto de Manaus (AM) Delegado Dr. Felippe Sarkis, discute o papel crucial da Receita no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes Amazonas Record|Do R7 28/03/2025 - 10h23 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta edição do Amazonas Record, o delegado da Receita Federal, Dr. Felippe Sarkis, explica as operações de controle de mercadorias internacionais e domésticas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus (AM), destacando a diferença entre as funções da Receita e da Polícia Federal.

O uso de técnicas de inteligência e a cooperação com outros órgãos de segurança são enfatizados, especialmente no combate ao tráfico de drogas. Dr. Sarkis também destaca a importância dos cães farejadores treinados para identificar cargas ilícitas e a colaboração com forças de segurança para proteger a economia e a biodiversidade local, incluindo a apreensão de espécies ameaçadas.