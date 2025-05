Sambista Paulo Onça morre em Manaus após cinco meses internado por agressão Conhecido por sua contribuição à música popular brasileira, Onça trabalhou com grandes nomes, como Zeca Pagodinho e Jorge Aragão Amazonas Record|Do R7 26/05/2025 - 20h21 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h21 ) twitter

O sambista Paulo Onça faleceu após cinco meses internado devido a agressões sofridas depois de um acidente de trânsito em Manaus (AM). Conhecido por sua contribuição à música popular brasileira, Onça trabalhou com grandes nomes, como Zeca Pagodinho e Jorge Aragão. A morte do artista gerou comoção e homenagens. O agressor permanece preso e responderá por homicídio. O velório de Paulo ocorrerá em uma escola de samba local.