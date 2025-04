Suspeito de assaltos em Manaus é preso com 15 celulares roubados Jovem de 18 anos foi reconhecido por vítima e confessou crimes após abordagem no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital Amazonas Record|Do R7 14/04/2025 - 21h11 (Atualizado em 14/04/2025 - 21h11 ) twitter

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, suspeito de cometer assaltos. Na delegacia, ele confessou os crimes e foi reconhecido por uma das vítimas. Durante a abordagem, a polícia apreendeu 15 celulares, incluindo um com alerta de roubo. A equipe da ROCAM encontrou mais aparelhos na residência do suspeito. O caso está sob investigação no 1° Distrito Integrado de Polícia, e o jovem está à disposição da Justiça.