Suspeito de tentar matar ex-companheira atropelada é preso ao tentar fugir de barco Homem não aceitava fim do relacionamento Amazonas Record|Do R7 21/02/2025 - 13h55 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h55 )

Foi preso no porto de Manaus (AM), o homem suspeito de tentar matar a ex-companheira atropelada e que tentava fugir para o interior do estado. Após ouvir o depoimento da vítima, a polícia foi informada que ele estava prestes a evadir da capital amazonense e fez a prisão em flagrante.

O homem já havia sido condenado pela justiça por homicídio qualificado praticado no município de Coari em 2011.