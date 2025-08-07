Suspeitos de roubar barra de ouro e matar empresário são presos no Amazonas O crime foi comandando por um dos sócios da vítima, identificado como José da Cruz Santiago Neves Amazonas Record|Do R7 07/08/2025 - 20h34 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h34 ) twitter

Sete pessoas foram presas por envolvimento no roubo de barra de ouro avaliada em R$ 6 milhões e pelo homicídio de um empresário no Amazonas. A operação policial revelou que José da Cruz Santiago Neves, um dos sócios da vítima, teria passado informações para os criminosos. Outro sócio, Gustavo Neves, também foi morto após descobrir o esquema. A polícia continua buscando José, que está foragido.