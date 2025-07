Taxação dos EUA terá impacto quase insignificante para o Polo Industrial de Manaus Técnicos afirmam que apenas 0,15% dos produtos da Zona Franca serão afetados Amazonas Record|Do R7 10/07/2025 - 20h15 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h15 ) twitter

A decisão de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de taxar produtos brasileiros em 50% gerou preocupação, especialmente no Amazonas, onde está o Polo Industrial de Manaus. No entanto, técnicos afirmam que apenas 0,15% dos produtos da Zona Franca serão afetados. O superintendente da Suframa destacou que o impacto será quase insignificante e que o governo brasileiro responderá com reciprocidade econômica.