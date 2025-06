Técnico de enfermagem é preso por importunação sexual contra adolescente O crime ocorreu em um hospital infantil de Manaus (AM) Amazonas Record|Do R7 16/06/2025 - 19h55 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um técnico de enfermagem foi preso em Manaus (AM) acusado de importunação sexual contra um adolescente de 17 anos. O crime ocorreu em um hospital infantil, após o jovem receber tratamento médico. A denúncia foi feita imediatamente pela mãe do adolescente, levando à prisão em flagrante do suspeito. A Secretaria de Saúde e a polícia estão investigando o caso.