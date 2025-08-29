Tecnologia e educação: alunos desenvolvem projetos de robótica em Manaus
Os trabalhos incentivam a criatividade e o raciocínio lógico dos estudantes, os preparando para um mercado de trabalho tecnológico
Na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, em Manaus (AM), os alunos têm desenvolvido diversos projetos de robótica. Entre eles, trabalhos com sensores de laser e robôs. Gabriela, Antony e Laís são exemplos de jovens que encontraram na tecnologia uma paixão e um caminho profissional. O professor Eloi incentiva a criatividade e o raciocínio lógico dos alunos, os preparando para um mercado de trabalho tecnológico.