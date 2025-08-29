Logo R7.com
Tecnologia e educação: alunos desenvolvem projetos de robótica em Manaus

Os trabalhos incentivam a criatividade e o raciocínio lógico dos estudantes, os preparando para um mercado de trabalho tecnológico

Amazonas Record|Do R7

Na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, em Manaus (AM), os alunos têm desenvolvido diversos projetos de robótica. Entre eles, trabalhos com sensores de laser e robôs. Gabriela, Antony e Laís são exemplos de jovens que encontraram na tecnologia uma paixão e um caminho profissional. O professor Eloi incentiva a criatividade e o raciocínio lógico dos alunos, os preparando para um mercado de trabalho tecnológico.

