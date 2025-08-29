Tecnologia e educação: alunos desenvolvem projetos de robótica em Manaus Os trabalhos incentivam a criatividade e o raciocínio lógico dos estudantes, os preparando para um mercado de trabalho tecnológico Amazonas Record|Do R7 29/08/2025 - 20h11 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h11 ) twitter

Na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, em Manaus (AM), os alunos têm desenvolvido diversos projetos de robótica. Entre eles, trabalhos com sensores de laser e robôs. Gabriela, Antony e Laís são exemplos de jovens que encontraram na tecnologia uma paixão e um caminho profissional. O professor Eloi incentiva a criatividade e o raciocínio lógico dos alunos, os preparando para um mercado de trabalho tecnológico.