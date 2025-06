Torcedores se preparam para o Festival Folclórico de Parintins 2025 Com expectativa de 120 mil turistas, o evento movimentará a economia local Amazonas Record|Do R7 23/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h17 ) twitter

No Amazonas, torcedores dos bois Garantido e Caprichoso estão partindo de Manaus rumo à ilha de Parintins, animados para o Festival Folclórico. Com expectativa de 120 mil turistas, o evento movimentará a economia local. A procura por passagens é intensa, com opções de barco e avião. A festa é tradição, identidade e paixão que transforma a cidade.