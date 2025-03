Tragédia na Fazendinha (AM): Veja como está o local de desmoronamento que matou líder comunitária Cenário de destruição e caos afetou mais de 21 famílias, deixando 76 pessoas desabrigadas Amazonas Record|Do R7 21/03/2025 - 11h28 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h28 ) twitter

A comunidade Fazendinha, em Manaus (AM), enfrenta um cenário de destruição, após um deslizamento de terra que resultou na morte de Sammya Costa Maciel, uma líder comunitária respeitada. O desastre afetou 21 famílias, deixando 76 pessoas desabrigadas.

A prefeitura e a Defesa Civil estão no local para avaliar riscos e oferecer assistência, incluindo auxílio aluguel e distribuição de alimentos. No entanto, os moradores expressam insatisfação com as medidas tomadas, clamando por soluções definitivas e melhorias na infraestrutura para evitar futuras tragédias.

A solidariedade e a busca por justiça marcam a reação da comunidade.