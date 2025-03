Três homens são presos com drogas, armas e dinheiro, em Maraã (AM) Operação da Polícia Civil visou combater o tráfico de drogas no município Amazonas Record|Do R7 26/03/2025 - 11h07 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h07 ) twitter

Em uma operação da Polícia Civil, chamada “Maraã Segura”, três traficantes foram presos no município de Maraã, no interior do Amazonas, após investigações de cinco meses. Eles eram responsáveis pelo abastecimento de entorpecentes na cidade. Além dos três traficantes, quatro usuários de drogas também foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

Durante essa ação, foram apreendidos quase 26 mil reais em dinheiro, pasta base de cocaína, uma arma de fogo, veículos e aparelhos celulares.

A operação contou com o apoio do Departamento de Polícia do Interior e teve o objetivo de combater o tráfico de drogas na região.

Os criminosos agora estão à disposição da justiça, respondendo por tráfico de entorpecentes.