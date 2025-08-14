Trio é preso após cometer diversos assaltos em Manaus
Uma das vítimas foi abordada ao voltar da academia e a ação foi registrada por câmeras de segurança
Um trio foi preso em Manaus (AM) suspeito de realizar vários assaltos, incluindo um no Parque das Nações. Uma das vítimas foi abordada ao voltar da academia e a ação foi registrada por câmeras de segurança. Com os suspeitos, foram apreendidos celulares e uma arma falsa. A Polícia Civil pede que outras vítimas registrem ocorrências para recuperar os pertences roubados.