Trio é preso após cometer diversos assaltos em Manaus Uma das vítimas foi abordada ao voltar da academia e a ação foi registrada por câmeras de segurança Amazonas Record|Do R7 13/08/2025 - 21h06 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trio foi preso em Manaus (AM) suspeito de realizar vários assaltos, incluindo um no Parque das Nações. Uma das vítimas foi abordada ao voltar da academia e a ação foi registrada por câmeras de segurança. Com os suspeitos, foram apreendidos celulares e uma arma falsa. A Polícia Civil pede que outras vítimas registrem ocorrências para recuperar os pertences roubados.