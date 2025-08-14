Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Trio é preso após cometer diversos assaltos em Manaus

Uma das vítimas foi abordada ao voltar da academia e a ação foi registrada por câmeras de segurança

Amazonas Record|Do R7

Um trio foi preso em Manaus (AM) suspeito de realizar vários assaltos, incluindo um no Parque das Nações. Uma das vítimas foi abordada ao voltar da academia e a ação foi registrada por câmeras de segurança. Com os suspeitos, foram apreendidos celulares e uma arma falsa. A Polícia Civil pede que outras vítimas registrem ocorrências para recuperar os pertences roubados.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.