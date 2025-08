Trio invade e furta loja de roupas em shopping de Manaus A polícia foi acionada por seguranças e, após perseguição, capturou os suspeitos Amazonas Record|Do R7 04/08/2025 - 19h52 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h52 ) twitter

Três homens foram presos após furtarem uma loja em um shopping de Manaus (AM). A polícia foi acionada por seguranças e, após perseguição, capturou os suspeitos. As roupas furtadas, que estavam no porta-malas do veículo dos criminosos, foram recuperadas. O trio responderá por furto qualificado.