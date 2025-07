Trio invade loja de cosméticos e é preso em flagrante ao tentar fugir com produtos A Polícia Militar chegou no momento em que os criminosos tentavam levar mais de 30 caixas de cosméticos Amazonas Record|Do R7 07/07/2025 - 20h29 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h29 ) twitter

Três assaltantes foram presos ao tentar roubar uma loja de cosméticos no bairro Alvorada, em Manaus (AM). A Polícia Militar chegou no momento em que os criminosos tentavam fugir com mais de 30 caixas de cosméticos. O trio, já identificado, foi detido e está à disposição da Justiça.