Vereador é agredido durante assalto a mercadinho em Itacoatiara (AM) Os criminosos agrediram Moisés Formigueiro com coronhadas, além de furtar R$ 7 mil, um relógio e outras mercadorias Amazonas Record|Do R7 11/07/2025 - 20h45 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h45 )

Dois homens foram presos suspeitos de participar de um assalto ao mercadinho do vereador Moisés Formigueiro, em Itacoatiara (AM). Durante o crime, Moisés foi agredido com coronhadas. Os criminosos levaram R$ 7 mil, um relógio e outras mercadorias. A polícia interceptou uma picape usada na fuga dos criminosos, mas outros envolvidos no crime ainda estão foragidos. A investigação continua.