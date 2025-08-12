Viaturas com sistema ‘Paredão’ irão identificar veículos roubados no Amazonas A novidade tem como objetivo aumentar a eficiência no combate ao crime, tanto na capital quanto no interior do estado Amazonas Record|Do R7 12/08/2025 - 20h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h40 ) twitter

As forças de segurança do Amazonas receberam 244 novas viaturas. Os veículos são equipados com tecnologia de videomonitoramento, conhecida como sistema ‘Paredão’, que ajuda a identificar veículos roubados ou furtados. A novidade tem como objetivo aumentar a eficiência no combate ao crime, tanto na capital quanto no interior do estado.