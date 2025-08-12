Viaturas com sistema ‘Paredão’ irão identificar veículos roubados no Amazonas
A novidade tem como objetivo aumentar a eficiência no combate ao crime, tanto na capital quanto no interior do estado
As forças de segurança do Amazonas receberam 244 novas viaturas. Os veículos são equipados com tecnologia de videomonitoramento, conhecida como sistema ‘Paredão’, que ajuda a identificar veículos roubados ou furtados. A novidade tem como objetivo aumentar a eficiência no combate ao crime, tanto na capital quanto no interior do estado.