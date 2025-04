Vídeo mostra homem abandonando cães em Manaus; animais podem ser adotados Caso aconteceu no bairro da Cidade Nova. Interessados em adotar os animais podem entrar em contato com Rafaela pelo telefone (92) 99362-2721 Amazonas Record|Do R7 23/04/2025 - 20h27 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h27 ) twitter

Oito cães foram abandonados no meio da rua no bairro da Cidade Nova, em Manaus (AM). Câmeras de segurança registraram quando um homem desceu de uma picape e tirou os animais da carroceria. A polícia está investigando o caso, e reforça que o abandono de animais é crime.

Os animais agora estão sendo cuidados por moradores da região, mas precisam ser adotados. Um deles já encontrou um lar, mas ainda restam quatro adultos e quatro filhotes.

Interessados em adotar os cães podem entrar em contato com a Rafaela pelo telefone (92) 99362-2721.