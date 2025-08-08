Vídeos mostram local onde mulher foi mantida em cárcere privado em Itacoatiara (AM) A vítima ficou acorrentada em um quarto sem ventilação e sem alimentação, enquanto era agredida frequentemente, por cinco dias Amazonas Record|Do R7 08/08/2025 - 20h35 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vídeos gravados pela polícia revelaram o local onde uma mulher de 33 anos foi mantida em cárcere privado por cinco dias em Itacoatiara (AM). O crime foi cometido pelo companheiro dela, de 32 anos. A vítima ficou acorrentada em um quarto sem ventilação e sem alimentação, enquanto era agredida frequentemente. A filha dela, de 13 anos, foi quem conseguiu contar para um avô sobre a situação da mãe.