Adolescente é atropelada após ser empurrada para o meio da rua por colega O incidente, que ocorreu em uma área sem calçadas, destaca a falta de segurança e sinalização na região Balanço Geral Manaus|Do R7 09/06/2025 - 17h48 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h48 )

Uma câmera de segurança capturou o momento em que um adolescente empurrou uma colega para a rua, resultando em um atropelamento no bairro São Francisco, em Manaus (AM). O incidente, que ocorreu em uma área sem calçadas, destaca a falta de segurança e sinalização na região. Felizmente, a jovem sofreu apenas ferimentos leves. Moradores pedem ações do governo para prevenir novos acidentes.