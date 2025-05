Adolescentes são assaltados na calçada enquanto faziam ‘dancinhas’ para o TikTok Criminosos de carro armados abordaram o grupo e levaram os celulares das vítimas Balanço Geral Manaus|Do R7 26/05/2025 - 13h32 (Atualizado em 26/05/2025 - 13h32 ) twitter

Em Manaus (AM), adolescentes foram assaltados na frente de casa, enquanto se divertiam fazendo vídeos para o TikTok. Criminosos armados abordaram o grupo e levaram celulares. O caso ocorreu no bairro São Lázaro, onde moradores vivem com medo constante, mesmo com câmeras de segurança e muros altos.