Alunos de escolas públicas e particulares do AM não usarão mais o celular A medida agora é lei, sancionada pelo Governo Federal em janeiro deste ano Balanço Geral Manaus|Do R7 10/02/2025 - 14h42 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h42 )

As aulas começaram, e agora os alunos da rede pública e particular terão que deixar os celulares no armário. Após o término do dia letivo, os aparelhos serão devolvidos.

A lei, sancionada em janeiro deste ano pela União, foi criada com o objetivo de diminuir o uso de aparelhos eletrônicos em ambientes de aprendizagem, favorecendo um melhor desenvolvimento cognitivo.