Amazonas registra terceira maior taxa de violência contra mulheres no país Estudo revela aumento de casos, incluindo 33 feminicídios; subnotificação ainda é um desafio Balanço Geral Manaus|Do R7 19/03/2025 - 15h27 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h27 )

Um estudo da Rede de Observatórios da Segurança revelou que o Amazonas é o terceiro estado do Brasil com mais casos de violência contra a mulher. De acordo com o levantamento, o estado registra um aumento nos crimes, incluindo agressões verbais, psicológicas, patrimoniais e físicas, além de 33 casos de feminicídio.

No município de Presidente Figueiredo (AM), o caso de um menino de oito anos que defendeu sua mãe de um ataque do ex-marido ilustra a gravidade da situação.

A subnotificação ainda é um problema, mas os números crescem à medida que mais casos são relatados.