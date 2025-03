Atirador em Manaus (AM): polícia busca empresário por tentativa de homicídio de amigo Mãe do suspeito é investigada por possível participação no ataque Balanço Geral Manaus|Do R7 25/03/2025 - 18h27 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h27 ) twitter

A Polícia continua à procura do empresário Fabrício Nunes, de 30 anos, acusado de atirar contra Fabrício Valle em Flores, na zona leste de Manaus (AM). Segundo investigações preliminares, o crime teria sido motivado por ciúmes da ex-namorada de Nunes, a influenciadora digital Kellen Clyssa.

As autoridades também apuram o possível envolvimento da mãe do acusado, que foi vista nas proximidades do local do crime.