Audiência de motociclistas envolvidos em linchamento de Jones Mota Lopes ocorre em Manaus (AM) O motorista de 55 anos foi espancado até a morte em agosto de 2024 Balanço Geral Manaus|Do R7 26/03/2025 - 18h13 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h13 )

O processo contra três motociclistas acusados de espancar até a morte Jones Mota Lopes, de 55 anos, em agosto de 2024, começou com a audiência de instrução no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, em Manaus (AM).

As imagens do crime, consideradas decisivas pela defesa, serão analisadas para determinar se o caso seguirá para júri popular. A família da vítima, que nega qualquer culpa de Jones no acidente que desencadeou o linchamento, acompanha o julgamento em busca de justiça.

Os réus estão presos desde a ocorrência do crime, que chocou a capital amazonense.