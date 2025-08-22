Briga de casal termina com casa incendiada na zona leste de Manaus (AM)
O incêndio destruiu completamente a residência alugada, que não pertencia ao casal
Em Manaus (AM), no bairro Novo Aleixo, uma mulher incendiou uma casa após uma discussão com seu companheiro, alegando ter sido agredida. O incêndio destruiu completamente a residência alugada, que não pertencia ao casal. Os bombeiros controlaram as chamas a tempo de evitar que ela se alastrassem para casas vizinhas. O caso está sendo investigado pela polícia como possível incêndio criminoso.