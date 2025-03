Conjunto Eldorado sofre com onda de assaltos e falta de segurança Criminosos agem à luz do dia deixando moradores em alerta Balanço Geral Manaus|Do R7 17/03/2025 - 15h41 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h41 ) twitter

O Conjunto Eldorado, em Manaus (AM), enfrenta uma onda crescente de assaltos, com criminosos agindo em plena luz do dia. Moradores relatam a falta de segurança e a ausência de fiscalização por parte das autoridades. Em dois incidentes recentes, idosos foram vítimas de assaltantes em motocicletas, que agem sem medo de represálias.

A população pede medidas efetivas das autoridades.