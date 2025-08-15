Coronel Walter Cruz comenta foguetório e poder de facções em Manaus (AM)
No ‘Especialista Analisa’, uma conversa sobre a falta de integração entre as Forças de Segurança e a necessidade de planejamento estratégico para combater o crime organizado
O programa Balanço Geral discute a crescente onda de assaltos em Manaus (AM) com o especialista em segurança pública, Coronel Walter Cruz. A conversa aborda a falta de integração entre as Forças de Segurança e a necessidade de planejamento estratégico para combater o crime organizado. O coronel destaca a importância de ações coordenadas e o papel da inteligência na prevenção de crimes, além de criticar a falta de foco nas operações policiais.