Criança de 10 anos é resgatado após suspeita de abuso sexual em Jutaí (AM) O principal suspeito é o padrasto da criança, o que evidencia a importância de vigilância em casos de abuso por pessoas próximas Balanço Geral Manaus|Do R7 20/05/2025 - 14h40 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma menina de 10 anos foi resgatada pela Polícia Civil, em Jutaí, no Amazonas, após denúncias de abuso sexual. A operação, que contou com a participação da Polícia Militar, Conselho Tutelar, Guarda Municipal e assistentes sociais, buscou proteger a integridade da vítima. O principal suspeito é o padrasto da criança, o que evidencia a importância da vigilância em casos de abuso por pessoas próximas. A mãe e seus oito filhos foram levados para um lar de acolhimento social, e medidas protetivas foram solicitadas para impedir a aproximação do suspeito.