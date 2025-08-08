Defesa de suspeitos por abuso sexual contra mulher indígena em delegacia contesta denúncias
A coletiva de imprensa destacou fragilidades na denúncia e possíveis injustiças no processo, enquanto o Ministério Público busca a condenação dos suspeitos
Advogados de defesa de policiais militares e de um guarda municipal acusados de abuso sexual contra uma mulher indígena Kokama, em Santo Antônio do Içá (AM), alegam inocência e apresentam novas provas. A coletiva de imprensa destacou fragilidades na denúncia e possíveis injustiças no processo, enquanto o Ministério Público busca a condenação dos suspeitos.