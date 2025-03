Deslizamentos deixam moradores em alerta em Manaus (AM) Erosão contínua no Morro da Catita ameaça residências enquanto famílias esperam por auxílio Balanço Geral Manaus|Do R7 31/03/2025 - 18h45 (Atualizado em 31/03/2025 - 18h45 ) twitter

As chuvas intensas em Manaus (AM) causaram deslizamentos de terra no Morro da Catita no bairro Jorge Teixeira, destruindo casas e colocando outras em risco. Moradores estão apreensivos com a erosão contínua e a falta de ação das autoridades.

A Defesa Civil desapropriou imóveis há cinco anos, mas não implementou medidas preventivas. Famílias, como a de dona Rose e do pastor João, enfrentam incertezas após perderem suas casas e o auxílio-aluguel.

A comunidade pede por respostas e soluções antes que novas tragédias ocorram.