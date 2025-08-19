Logo R7.com
DETRAN-AM inicia fiscalização em avenidas de Manaus com maior índice de acidentes e mortes

A ação, em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, visa reduzir acidentes, especialmente envolvendo motociclistas

Balanço Geral Manaus|Do R7

O DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) Amazonas iniciou operações integradas de fiscalização nas 10 avenidas mais perigosas de Manaus, incluindo a Alameda Cosme Ferreira. A ação, em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, visa reduzir acidentes, especialmente envolvendo motociclistas. A fiscalização eletrônica e a presença policial são destacadas como medidas eficazes para aumentar a segurança viária.

