'Don Juan' de Manaus: homem suspeito de cometer crimes de estelionato amoroso é preso Usando sites de relacionamento, ele seduzia vítimas entre 50 e 70 anos para extorquir bens valiosos, alegando ter uma filha autista Balanço Geral Manaus|Do R7 25/08/2025 - 17h08 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h08 )

Marcos Drywes da Silva Matos, conhecido como Don Juan de Manaus, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas por aplicar golpes em mulheres entre 50 e 70 anos. Usando sites de relacionamento, ele seduzia as vítimas para extorquir bens valiosos, alegando ter uma filha autista. Com mais de 10 denúncias registradas, ele causou prejuízos significativos, incluindo o furto de perfumes de uma revendedora.