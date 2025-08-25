‘Don Juan’ de Manaus: homem suspeito de cometer crimes de estelionato amoroso é preso
Usando sites de relacionamento, ele seduzia vítimas entre 50 e 70 anos para extorquir bens valiosos, alegando ter uma filha autista
Marcos Drywes da Silva Matos, conhecido como Don Juan de Manaus, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas por aplicar golpes em mulheres entre 50 e 70 anos. Usando sites de relacionamento, ele seduzia as vítimas para extorquir bens valiosos, alegando ter uma filha autista. Com mais de 10 denúncias registradas, ele causou prejuízos significativos, incluindo o furto de perfumes de uma revendedora.