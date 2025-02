Duas pessoas são executadas no mesmo dia, em Manaus (AM) Crimes aconteceram nesta segunda (3) e corpos ainda não foram identificados Balanço Geral Manaus|Do R7 05/02/2025 - 15h35 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h35 ) twitter

No bairro Nova Cidade (AM), moradores escutaram disparos e avistaram um jovem morto com um tiro à queima-roupa. E no Distrito Industrial, a polícia encontrou um homem baleado e com sinais de tortura.

Ambos os crimes aconteceram na segunda-feira (3). Os corpos ainda não foram identificados e a Polícia Civil investiga o caso.