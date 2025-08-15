Dupla é presa suspeita de vender armas com registros em Manaus (AM)
Eles se passavam por sócios de uma empresa fictícia para enganar compradores, prometendo registros legais e testes de proficiência
Em Manaus (AM), a polícia prendeu dois suspeitos de vender armas com registros falsos. Eles se passavam por sócios de uma empresa fictícia para enganar compradores, prometendo registros legais e testes de proficiência. As vítimas pagavam entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, mas recebiam documentos falsos. A investigação durou dois meses e resultou na prisão preventiva dos envolvidos, que agora enfrentam acusações de falsificação e estelionato.