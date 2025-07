Dupla em motocicleta assalta estudantes no bairro Cidade Nova O crime ocorreu na travessa Jaçanã, uma área com frequentes assaltos, onde moradores já instalaram câmeras para tentar conter a violência Balanço Geral Manaus|Do R7 30/07/2025 - 17h39 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h39 ) twitter

Câmeras de segurança capturaram o momento em que dois homens em uma moto assaltaram estudantes no Cidade Nova, em Manaus (AM). O crime ocorreu na travessa Jaçanã, uma área com frequentes assaltos, onde moradores já instalaram câmeras para tentar conter a violência. Apesar disso, os criminosos continuam agindo sem medo, utilizando a avenida das Torres como rota de fuga. A comunidade clama por mais policiamento para garantir segurança.