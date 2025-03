Equipe amazonense vence em Interlagos e assume liderança do Road to 1000 milhas Just Motors Racing alcança resultado expressivo diante da competitividade do grid Balanço Geral Manaus|Do R7 17/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h46 ) twitter

O automobilismo amazonense alcançou destaque nacional ao vencer a categoria P4 na etapa de abertura do road no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A equipe Just Motors Racing conquistou o primeiro lugar, demonstrando a competitividade e excelência do automobilismo da região.

Este resultado expressivo coloca o automobilismo amazonense no topo, evidenciando sua capacidade de competir em alto nível. A conquista é um marco importante para a equipe e para o esporte na região, reforçando a presença do Amazonas no cenário nacional.