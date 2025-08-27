Equipes do Ibama trabalham em combate a incêndio há quase uma semana em terras indígenas no Amazonas Mais de 30 brigadistas enfrentam terreno difícil e fogo subterrâneo, em parceria com a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) e comunidades locais Balanço Geral Manaus|Do R7 27/08/2025 - 13h31 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desde 19 de agosto, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) atua no combate a incêndios nas terras indígenas Tenharim Marmelos, no sul do Amazonas. Mais de 30 brigadistas enfrentam terreno difícil e fogo subterrâneo, em parceria com a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) e comunidades locais. Joel Araújo, superintendente do Ibama, destaca o compromisso em proteger a floresta e as populações indígenas, com operações intensivas nos próximos dias.