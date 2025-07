Fábrica em Manaus (AM) demite 800 trabalhadores após queda nas vendas em 2025 A decisão, que representa 30% do quadro da fábrica, é a maior desde a pandemia Balanço Geral Manaus|Do R7 16/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h00 ) twitter

A Britânia Eletrodomésticos, detentora da marca Philco, demitiu 800 funcionários em Manaus (AM) devido à queda nas vendas sazonais. A decisão, que representa 30% do quadro da fábrica, é a maior desde a pandemia. Um acordo intermediado pelo sindicato garante benefícios adicionais aos demitidos, como assistência médica e prioridade em futuras recontratações. O impacto é significativo para as famílias afetadas.