Família de Aylah confirma que jovem está presa no Japão sob suspeita de tráfico de drogas O consulado brasileiro e a Polícia Federal acompanham o caso Balanço Geral Manaus|Do R7 03/09/2025 - 14h13 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h13 )

Aylah Gabriele, de 19 anos, foi detida no Japão sob suspeita de tráfico de drogas. A jovem, que deixou um filho no Brasil, teria tentado entrar no país com entorpecentes. O consulado brasileiro e a Polícia Federal acompanham o caso, investigando se Aylah foi vítima de uma organização criminosa. A família, sem notícias claras, emitiu nota à imprensa e redes sociais. Aylah está presa em Osaka.