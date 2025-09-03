Logo R7.com
Família de Aylah confirma que jovem está presa no Japão sob suspeita de tráfico de drogas

O consulado brasileiro e a Polícia Federal acompanham o caso

Balanço Geral Manaus|Do R7

Aylah Gabriele, de 19 anos, foi detida no Japão sob suspeita de tráfico de drogas. A jovem, que deixou um filho no Brasil, teria tentado entrar no país com entorpecentes. O consulado brasileiro e a Polícia Federal acompanham o caso, investigando se Aylah foi vítima de uma organização criminosa. A família, sem notícias claras, emitiu nota à imprensa e redes sociais. Aylah está presa em Osaka.

