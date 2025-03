Festival de Parintins 2025 é lançado e promete grande disputa entre Caprichoso e Garantido Evento atrai milhares de turistas e movimenta a economia local com a tradição dos bois-bumbás Balanço Geral Manaus|Do R7 31/03/2025 - 15h28 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h28 ) twitter

O Festival Folclórico de Parintins 2025 foi oficialmente lançado no Teatro Amazonas, destacando a presença dos bois Caprichoso e Garantido.

Este evento cultural, que ocorre em junho, transforma Parintins no maior palco de manifestação cultural a céu aberto do mundo. Com mais de 340 mil turistas nos últimos anos, o festival movimenta a economia local e promove a cultura indígena, negra e cabocla da Amazônia.

Empresas multinacionais investem no evento, que também incentiva o desenvolvimento socioeconômico da região.