Filha de 12 anos é suspeita de ser a mandante do assassinato da mãe
O autor confesso, que teria um relacionamento com a adolescente, alega que ela pediu o assassinato devido a um relacionamento conturbado
A polícia investiga o envolvimento de uma adolescente de 12 anos na morte de sua mãe, Francisca Praia, de 48 anos. O crime ocorreu após a jovem supostamente arquitetar o plano e indicar ao cúmplice como entrar na casa. O autor confesso, que teria um relacionamento com a adolescente, alega que ela pediu o assassinato devido a um relacionamento conturbado. A investigação busca esclarecer o caso e verificar possíveis motivações financeiras.