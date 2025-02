Foragido do Amazonas é preso no Ceará após se envolver em morte de policial Rafael Brasil, conhecido como ‘Rafinha’, tem passagens por tráfico, homicídio e associação criminosa Balanço Geral Manaus|Do R7 10/02/2025 - 14h49 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h49 ) twitter

Um foragido do Amazonas foi preso no Ceará por meio de uma ação integrada da Polícia Civil dos dois estados. Rafael Brasil, conhecido como ‘Rafinha’, é suspeito de clonar veículos roubados para uma facção criminosa, além de ter passagens por tráfico de drogas e homicídio.

No Ceará, onde estava vivendo com a família, Rafinha se envolveu na morte de um policial penal e passou a ser procurado. Com um cruzamento de informações entre as polícias, ele foi preso tentando fugir para a Paraíba.

Após a prisão, o criminoso foi encaminhado para a delegacia de homicídios do Ceará. Ele segue à disposição da justiça do estado.