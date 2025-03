Homem conhecido como ‘Extermínio’ é preso por assassinatos e esquartejamentos em Manaus Figueiredo de Souza foi encontrado em uma adega na Zona Oeste e usava tornozeleira eletrônica Balanço Geral Manaus|Do R7 24/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h11 ) twitter

Um homem identificado como Figueiredo de Souza, conhecido no mundo do crime como ‘Extermínio’, foi preso em Manaus, no Amazonas. Ele é parte de um grupo criminoso responsável por assassinatos e esquartejamentos, com os corpos das vítimas sendo descartados em locais como o Rio Negro.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima, levando a polícia a encontrá-lo em uma adega na Zona Oeste de Manaus. O criminoso, que usava tornozeleira eletrônica, foi levado para o Distrito Policial e está à disposição da justiça.