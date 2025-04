Homem é preso por abuso sexual e tentativa de feminicídio contra enteada de 9 anos A avó da criança, que também sofreu agressões do acusado, foi quem descobriu o crime e relatou à polícia Balanço Geral Manaus|Do R7 03/04/2025 - 14h11 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h11 ) twitter

Um foi preso no interior do Amazonas acusado de abuso infantil e tentativa de feminicídio contra sua enteada de 9 anos de idade.

A avó da criança, que também sofreu agressões do acusado, descobriu o crime no último domingo (30) e relatou à polícia, o que levou à busca do padrasto e, consequentemente, à sua prisão.

A investigação revelou agressões físicas e abuso sexual contra a criança, que foi deuixada em casa sozinha pela mão com seu irmão de três anos.

O suspeito tentou fugir para Beruri, mas foi interceptado pela polícia. Ele alegou não se lembrar dos fatos devido ao uso de álcool e drogas.

O caso está sob investigação da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), enquanto o suspeito aguarda audiência de custódia.