Homem é preso por suspeita de roubo e tentativa de estupro em Manaus (AM) A quadrilha roubava objetos e ameaçava moradores, no bairro Monte das Oliveiras Balanço Geral Manaus|Do R7 04/06/2025 - 19h19 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma quadrilha invadiu várias casas na zona norte de Manaus (AM), com um dos crimes resultando em tentativa de estupro. Ademir Maquiné, de 49 anos, foi preso após ser identificado em imagens de segurança. O grupo roubava objetos e ameaçava moradores, usando um carro com placa adulterada. A polícia busca outros integrantes ainda foragidos. Denúncias podem ser feitas à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.