Homem esfaqueia cadela grávida e polícia pede ajuda para capturá-lo O crime, capturado por câmeras de segurança, deixou a cadela ferida e resultou na perda de seus filhotes Balanço Geral Manaus|Do R7 19/08/2025 - 13h50 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h50 )

Em Manaus (AM), a Polícia Civil está à procura de Marlison Freitas Cardoso, suspeito de esfaquear uma cadela grávida chamada Mel. O crime, capturado por câmeras de segurança, deixou a cadela ferida e resultou na perda de seus filhotes. Marlison, considerado perigoso, já tem histórico de crimes graves, incluindo homicídio. A população é incentivada a denunciar informações sobre seu paradeiro.