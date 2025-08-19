Homem esfaqueia cadela grávida e polícia pede ajuda para capturá-lo
O crime, capturado por câmeras de segurança, deixou a cadela ferida e resultou na perda de seus filhotes
Em Manaus (AM), a Polícia Civil está à procura de Marlison Freitas Cardoso, suspeito de esfaquear uma cadela grávida chamada Mel. O crime, capturado por câmeras de segurança, deixou a cadela ferida e resultou na perda de seus filhotes. Marlison, considerado perigoso, já tem histórico de crimes graves, incluindo homicídio. A população é incentivada a denunciar informações sobre seu paradeiro.