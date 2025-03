Homem invade casa de ex-companheira e a ameaça com faca em Manaus (AM) Homem de 35 anos não aceitou o fim do relacionamento e manteve a vítima refém

Balanço Geral Manaus|Do R7 24/03/2025 - 14h39 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h39 ) twitter

