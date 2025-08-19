Homem invade três casas na mesma rua do Parque 10 e furta roupas, sapatos e até materiais de obra
As câmeras de segurança capturaram o criminoso pulando muros e explorando casas em busca de objetos de valor
Em Manaus (AM), no bairro Parque 10, um ladrão audacioso invadiu várias residências causando pânico entre os moradores. As câmeras de segurança capturaram o criminoso pulando muros e explorando casas em busca de objetos de valor. Apesar das medidas de segurança, como cercas elétricas e câmeras, o bandido agiu com calma e não foi intimidado. A polícia investiga o caso e pede que vítimas registrem boletins de ocorrência.