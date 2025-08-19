Homem invade três casas na mesma rua do Parque 10 e furta roupas, sapatos e até materiais de obra As câmeras de segurança capturaram o criminoso pulando muros e explorando casas em busca de objetos de valor Balanço Geral Manaus|Do R7 19/08/2025 - 13h43 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h43 ) twitter

Em Manaus (AM), no bairro Parque 10, um ladrão audacioso invadiu várias residências causando pânico entre os moradores. As câmeras de segurança capturaram o criminoso pulando muros e explorando casas em busca de objetos de valor. Apesar das medidas de segurança, como cercas elétricas e câmeras, o bandido agiu com calma e não foi intimidado. A polícia investiga o caso e pede que vítimas registrem boletins de ocorrência.