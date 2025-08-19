Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem invade três casas na mesma rua do Parque 10 e furta roupas, sapatos e até materiais de obra

As câmeras de segurança capturaram o criminoso pulando muros e explorando casas em busca de objetos de valor

Balanço Geral Manaus|Do R7

Em Manaus (AM), no bairro Parque 10, um ladrão audacioso invadiu várias residências causando pânico entre os moradores. As câmeras de segurança capturaram o criminoso pulando muros e explorando casas em busca de objetos de valor. Apesar das medidas de segurança, como cercas elétricas e câmeras, o bandido agiu com calma e não foi intimidado. A polícia investiga o caso e pede que vítimas registrem boletins de ocorrência.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.