Homem que fugiu após ser flagrado com meia tonelada de droga é preso em Presidente Figueiredo (AM) O criminoso já havia sido preso em 2023 Balanço Geral Manaus|Do R7 17/03/2025 - 13h41 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h41 )

A Polícia Civil prendeu um homem conhecido como ‘Fortaleza’, foragido da justiça, em Presidente Figueiredo. Ele foi flagrado com mais de meia tonelada de drogas em dezembro do ano passado e já havia sido preso em 2023 com 200 quilos de entorpecentes.

Durante a abordagem, o suspeito disparou contra os policiais, que revidaram, atingindo-o na perna. Além das drogas, foram apreendidas uma arma de fogo e uma máscara de palhaço, símbolo de criminosos que atacam policiais.

O delegado que investiga o caso destacou a periculosidade do suspeito, que agora enfrenta múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio e tráfico de drogas.