Jovem é executado com mais de 10 tiros por pistoleiros em motocicletas na zona leste de Manaus (AM)
O crime foi cometido por quatro homens em duas motocicletas no bairro Jorge Teixeira
Um jovem de 22 anos, identificado como Amós Costa, foi brutalmente assassinado com mais de 10 tiros na noite de domingo (17), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus (AM). O crime, que apresenta sinais claros de execução, foi cometido por quatro homens em duas motocicletas. A polícia encontrou 12 cápsulas de munição no local e investiga a motivação e os autores do homicídio.