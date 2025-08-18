Logo R7.com
Jovem é executado com mais de 10 tiros por pistoleiros em motocicletas na zona leste de Manaus (AM)

O crime foi cometido por quatro homens em duas motocicletas no bairro Jorge Teixeira

Balanço Geral Manaus|Do R7

Um jovem de 22 anos, identificado como Amós Costa, foi brutalmente assassinado com mais de 10 tiros na noite de domingo (17), no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus (AM). O crime, que apresenta sinais claros de execução, foi cometido por quatro homens em duas motocicletas. A polícia encontrou 12 cápsulas de munição no local e investiga a motivação e os autores do homicídio.

